Диетолог Дианова: постный майонез оказывает гораздо более губительное влияние на людей

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В целом, любой майонез не относится к полезным продуктам, но постная его разновидность представляет ещё большую угрозу для здоровья. Это связано с повышенным содержанием в нём крахмала.

Название постный майонез настраивает на его потребление в период Великого поста, но лучше этого не делать. Данный продукт особенно опасен для лиц с некоторыми специфическими нарушениями здровья. Из-за большого количества крахмала постной майонез представляет для этой категории людей большую угрозу, чем майонез классический, как рассказала врач гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

"Майонез сам по себе достаточно жирная и вредная добавка к еде, а постный майонез из-за большего содержания крахмала оказывает гораздо более губительное влияние на людей, страдающих панкреатитом, болезнями печени и людей с удалённым желчным пузырем", — цитирует эксперта NEWS.ru.

Она рекомендует людям, которые не могут обходиться без майонеза, приготовлять этот соус самостоятельно. Проблема в том, что в майонезе из супермаркетов, который производится промышленным способом, скрывается "целая таблица Менделеева".

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