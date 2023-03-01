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Ирина Гусакова

Диетолог: "При панкреатите можно есть сосиски, но только из курицы или кролика"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, характеризующееся болями в верхней части живота из-за нарушения выработки ферментов. Основная причина кроется в чрезмерном увлечении фастфудом и другой неполезной пищей, отсутствии режима питания (разное количество приёмов пищи, переедание, преобладание острого и жирного и т. п.). Немаловажная роль в этой борьбе отводится здоровой еде. Лечебный рацион максимально щадит поражённую поджелудочную железу и даёт человеку всё необходимое для активной жизни. Соблюдение диеты позволит быстро улучшить, стабилизировать состояние и избежать осложнений. Подробнее о диете при панкреатите рассказала диетолог, нутрициолог, эксперт бренда Helper House компании "СТЭК Профи" Инга Давтян.

Диетолог: "При панкреатите можно есть сосиски, но только из курицы или кролика"

Диета при панкреатите

При панкреатите необходимо ограничить потребление следующих продуктов:

  • мясо утки, гуся, свинины, говядины;
  • полуфабрикаты: колбасы, сосиски, сардельки, копчёности, мясные консервы;
  • жирная рыба (сёмга, форель), лососевая икра, копчёная и солёная рыба, рыбные консервы;
  • овощи: репа, редька, редис, шпинат, щавель, белокочанная капуста, болгарский перец, лук, баклажан;
  • соления, квашеная капуста, маринованные и консервированные овощи;
  • острые и кислые соусы, майонез, кетчуп, хрен, горчица;
  • бобовые и грибы;
  • фруктовые консервы, свежие фрукты, ягоды (нужна минимальная термообработка);
  • молочная продукция с высокой жирностью;
  • свежий хлеб и кондитерка, сдоба, шоколад, мороженое, песочное тесто, ржаной хлеб;
  • кислые и сладкие соки;
  • кофе, чёрный чай, алкогольные и газированные напитки.

Сало под запретом!

Разрешённые продукты

  • Полуфабрикаты: ветчина, колбасы, сосиски из курицы и/или индейки, кролика.
  • Мясо: курица, индейка (бедро по вкусу может заменить говядину), кролик, конина, постная баранина, телятина.

Варианты приготовления: отварить или приготовить на пару. Допустимо запекание в рукаве без маринада (в период устойчивого улучшения состояния больного).

  • Рыба: судак, треска, минтай, щука, сазан, окунь, хек.

Варианты приготовления: на пару или отварить. Тушить в малом объёме воды не рекомендуется — это способствует образованию раздражающих экстрактивных веществ.

  • Гречневая и манная крупа, рис, овсяные и пшеничные хлопья — готовим на воде! Перед подачей можно добавить молока и немного сливочного масла. Пшённую и ячневую кашу можно при хорошей переносимости, но нечасто.
  • Овощи: кабачки, тыква, морковь, цветная капуста, свежий зелёный горошек, картофель, свекла.

Варианты приготовления: отварить или приготовить на пару, в виде первых блюд или как пюре. Помидоры можно в небольшом количестве при хорошей переносимости в период стойкого улучшения.

  • Фрукты: не кислые и не сильно сладкие (яблоки, груши, сливы, банан). В запечённом виде или в составе компотов, киселей, желе, муссов, пастилы.
  • Нежирные молочные продукты: творог, ацидофилин, кефир, простокваша, йогурты без добавок. Молоко в основном идёт как добавка к кашам и напиткам, в составе суфле и омлетов. Нежирные сорта сыра в небольшом количестве, только как добавка к блюдам.
  • Хлеб пшеничный подсушенный. Несдобное печенье употребляется нечасто.
  • Чай (можно с небольшим количеством лимона), неконцентрированные компоты и кисели из некислых фруктов, домашние соки из овощей, настой шиповника, напитки из ягод — рябины, смородины, малины, минеральная вода без газа.
  • Яйца: перепелиные и куриные. Предпочтительны паровые и запечённые омлеты.

Так ли сложно питаться правильно и вкусно? Стоит начать с процесса приготовления еды и посуды, которую вы подберёте. Основа диетического питания при воспалении поджелудочной — это необходимость готовить продукты определённым способом: отварить в воде или паром, потушить, запечь в рукаве, в собственном соку.

При выборе посуды рекомендуем обратить внимание на экологичное антипригарное покрытие. Воздержитесь от покупки, если в составе присутствуют такие вещества, как PFOA или APEO. При нагревании они выделяют ядовитые вещества и отравляют пищу. В США на законодательном уровне запрещена продажа таких моделей. У нас пока нет специальных нормативов, но производители, которые заботятся о своей репутации, исключают из состава эти элементы.

Удобное антипригарное покрытие, благодаря которому можно готовить диетические блюда без большого количества масла, нуждается в контроле температуры и требовательно к уходу. Идеальный выбор — малый и средний уровень нагрева дна. У стандартных электроплит положение ручек от 1 до 6 регулирует температуру от 100 до 290*С. Посуду с антипригарным покрытием не рекомендовано нагревать выше 200*С, что соответствует 1-3 уровню нагрева.

Правильно составленный рацион позволяет снизить нагрузку на воспалённый орган, избежать усугубления ситуации и обеспечить организм съедобным ресурсом. Лечебный рацион составляют индивидуально, но есть и кое-что общее:

  • Частота приёмов (не менее 5-6 раз в сутки) и небольшой размер порций.
  • Температура еды (тёплая, горячее и холодное нельзя).
  • Меньше углеводов и жиров, больше белков.
  • Исключить овощи и фрукты без термообработки, продукты с высоким содержанием клетчатки.
  • Есть нужно медленно, тщательно пережёвывая пищу.
  • Еда — приготовленная на пару, отварная, тушёная или запечённая в духовке.
  • Ограничить соль до 5-6 г в сутки.

Под полным запретом находятся продукты, которые могут спровоцировать обострение болезни — (фастфуд, жирная, жареная, солёная, консервированная, маринованная пища, сладкие газированные напитки, алкоголь). Также нельзя переедать.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате. Специализируется на лечении гепатитов, панкреатитов, гастритов, язвенной болезни желудка и 12 кишки, холециститов, колитов, дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит. В качестве диетолога занимается только коррекцией веса при избыточной массе тела.
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита. Также занимается диагностикой и лечением панкреатита, холецистита, колита, диареи, гепатита, запора и т.д. Является старшим врачом-консультантом.
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