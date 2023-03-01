Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, характеризующееся болями в верхней части живота из-за нарушения выработки ферментов. Основная причина кроется в чрезмерном увлечении фастфудом и другой неполезной пищей, отсутствии режима питания (разное количество приёмов пищи, переедание, преобладание острого и жирного и т. п.). Немаловажная роль в этой борьбе отводится здоровой еде. Лечебный рацион максимально щадит поражённую поджелудочную железу и даёт человеку всё необходимое для активной жизни. Соблюдение диеты позволит быстро улучшить, стабилизировать состояние и избежать осложнений. Подробнее о диете при панкреатите рассказала диетолог, нутрициолог, эксперт бренда Helper House компании "СТЭК Профи" Инга Давтян.
При панкреатите необходимо ограничить потребление следующих продуктов:
Сало под запретом!
Варианты приготовления: отварить или приготовить на пару. Допустимо запекание в рукаве без маринада (в период устойчивого улучшения состояния больного).
Варианты приготовления: на пару или отварить. Тушить в малом объёме воды не рекомендуется — это способствует образованию раздражающих экстрактивных веществ.
Варианты приготовления: отварить или приготовить на пару, в виде первых блюд или как пюре. Помидоры можно в небольшом количестве при хорошей переносимости в период стойкого улучшения.
Так ли сложно питаться правильно и вкусно? Стоит начать с процесса приготовления еды и посуды, которую вы подберёте. Основа диетического питания при воспалении поджелудочной — это необходимость готовить продукты определённым способом: отварить в воде или паром, потушить, запечь в рукаве, в собственном соку.
При выборе посуды рекомендуем обратить внимание на экологичное антипригарное покрытие. Воздержитесь от покупки, если в составе присутствуют такие вещества, как PFOA или APEO. При нагревании они выделяют ядовитые вещества и отравляют пищу. В США на законодательном уровне запрещена продажа таких моделей. У нас пока нет специальных нормативов, но производители, которые заботятся о своей репутации, исключают из состава эти элементы.
Удобное антипригарное покрытие, благодаря которому можно готовить диетические блюда без большого количества масла, нуждается в контроле температуры и требовательно к уходу. Идеальный выбор — малый и средний уровень нагрева дна. У стандартных электроплит положение ручек от 1 до 6 регулирует температуру от 100 до 290*С. Посуду с антипригарным покрытием не рекомендовано нагревать выше 200*С, что соответствует 1-3 уровню нагрева.
Правильно составленный рацион позволяет снизить нагрузку на воспалённый орган, избежать усугубления ситуации и обеспечить организм съедобным ресурсом. Лечебный рацион составляют индивидуально, но есть и кое-что общее:
Под полным запретом находятся продукты, которые могут спровоцировать обострение болезни — (фастфуд, жирная, жареная, солёная, консервированная, маринованная пища, сладкие газированные напитки, алкоголь). Также нельзя переедать.
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