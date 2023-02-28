Врач Юзуп: холодными руки бывают из-за стресса, дефицита витаминов и болезни Рейно

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди сталкиваются с тем, что у них постоянно мёрзнут руки. Иногда это может быть симптомом серьёзных нарушений со здоровьем.

Исследования показывают, что конечности женщин всегда на несколько градусов холоднее, чем у представителей сильного пола. Однако холодные руки в тёплом помещении чаще всего являются следствием плохого кровообращения. А оно вызывается нехваткой физических нагрузок, вредными привычками, сидячим образом жизни или наследственностью. Но иногда у этого явления бывают и более грозные причины, как рассказала врач-педиатр и нутрициолог Ирина Юзуп.

"Гипотиреоз — это состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточно гормона тироксина, — объяснила доктор Юзуп изданию "Спорт-Экспресс". — Так, метаболизм в организме замедляется, из-за чего могут мёрзнуть и руки, и ноги. Гипотиреоз — хроническое заболевание, поэтому его нельзя вылечить полностью, но можно корректировать с помощью лекарств и минимизировать неприятные симптомы. Подобрать правильное лечение поможет врач-эндокринолог".

К другим факторам, приводящим к холодным рукам, можно отнести болезнь Рейно, при которой сужаются и закупориваются мелкие сосуды, дефицит витамина B12, а также анемию. Это патология характеризуется дефицитом красных кровяных телец, транспортирующих кислород по всему организму. Впрочем, она тоже нарушает кровообращение, так что основной причиной снижения температуры конечностей всё-таки являются проблемы с током крови по всему телу.

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