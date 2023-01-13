Врач Ефремкин: покраснение лица и синюшность пальцев часто указывают на болезни сердца

Кардиолог Иван Ефремкин объяснил россиянам, о каких заболеваниях могут свидетельствовать различные изменения во внешности.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на врача, стабильное покраснение лица нередко указывает на наличие повышенного давления. По словам медика, синюшная окраска кожи, слизистых, губ, пальцев ног или рук зачастую говорит о сердечной недостаточности.

Он добавил, что ещё один тревожный сигнал — бледные и холодные ноги, а также незаживающие раны на них.

За этими признаки могут скрываться нарушения в системе кровоснабжения, атеросклероз или нейропатия, уточнил эксперт.

Ефремкин также подчеркнул: белые или серые круги на краю роговицы иногда свидетельствуют о том, что у человека есть наследственная гиперхолестеринемия. Он порекомендовал таким людям обратиться к врачу во избежание появления атеросклероза.

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