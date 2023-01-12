Врач-реабилитолог: хрустеть пальцами можно, но не всем

Щёлканье пальцами не несёт вреда для здоровья, однако есть категория людей, кому этого делать не стоит, рассказала врач-реабилитолог Юлия Пантелеева в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Для тех, у кого имеются индивидуальные особенности соединительной ткани, щёлканье может спровоцировать вывих или растяжение.

Когда от щелчков возникает скованность и дискомфорт, боль в области суставов и краснота, следует сходить к травматологу-ортопеду, так как причиной неприятных симптомов могут быть артроз или артрит, заключила врач.

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