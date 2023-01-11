Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в своём Telegram-канале, что на ночь можно есть, если соблюдать дневную норму калорий.
По словам доктора, подобный стиль питания позволит принимать пищу в любое время суток.
В качестве аргументации своих слов он привёл проведённое в прошлом году исследование.
"Одной группе ограничивали количество калорий до 1500-1800 в сутки мужчинам и 1200-1500 — женщинам с интервалом приёма пищи от 8 утра до 16 вечера. Другой просто ограничивали калории, без ограничений по времени приёма пищи. На выходе первая группа по показателям снижения индекса массы тела, объёма талии и метаболическим рискам не имела преимуществ перед второй", — заключил Мясников.
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