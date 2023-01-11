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Диетолог: квашеная капуста полезнее, чем солёные огурцы

Здоровье

С солёными огурцами нужно быть осторожнее, им лучше предпочесть квашеную капусту. Об этом рассказала диетолог Антонина Стародубова в беседе РИА "Новости".

В одном небольшом огурчике, по словам специалиста, может содержаться более 2,5 граммов соли, при суточной норме 2 грамма.

Это приводит к задержке жидкости, повышению давления и нагрузке на почки. В квашеной капусте соли меньше, чем в огурце, заметила эксперт.

Она добавила, что квашеная капуста богата витаминами и минералами, а также молочнокислыми бактериями.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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