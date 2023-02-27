Эксперт Лосевский: ради безопасности надо сливать воду перед тем, как встать из ванны

Вроде бы обычная гигиеническая процедура таит в себе смертельную опасность для некоторых людей. А поэтому принимать ванну нужно осторожно.

Ванная комната является местом повышенной угрозы для здоровья и особенно для людей, которые не знают обо всех своих болезнях. Чаще всего травмы в ванной комнате получают лица пожилые, для которых требуется устанавливать дополнительные приспособления, облегчающие приём ванной и подъём на ноги. Такое мнение высказал эксперт по безопасности Павел Лосевский.

"Катализатором травмирования могут стать хронические заболевания, — рассказал Лосевский в беседе с МК. — Это и эпилепсия, и высокое давление, а также те болезни, которые могут спровоцировать потерю сознания от перепада температуры. Когда человек пытается встать из ванны, он может потерять сознание, что приведёт к падению и удару головой. Также человек без сознания может упасть в полную ванну и захлебнуться. Такие случаи были".

Он подчёркивает, что в ванну не следует ложиться людям усталым или употребившим большое количество алкоголя. При опьянении или усталости можно случайно уснуть и просто захлебнуться. А самым безопасным будет приём душа в стоячем положении либо на специальном табурете.

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