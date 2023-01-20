Врач: "Нельзя интенсивно растирать замёрзшие пальцы рук или ног"

Впереди нас ждут крещенские морозы. Не всем по плечу справиться с таким испытанием, и многим может стать плохо прямо на улице. Независимо от того, легко или тяжело вы переносите холод, всё же стоит знать, как оказать себе или другим первую помощь при обморожении. А проконсультирует читателей Pravda.Ru старший терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Олеся Савельева.

Первая помощь при обморожении

Вследствие обморожения возникает чувство жжения, онемения, покалывания поражённого участка (нос, щеки, уши, руки, ноги), иногда появляется зуд. Если произошло обморожение кожи лица, то можно нанести питательный крем, это снизит гиперчувствительность кожи. Для профилактики обморожения можно применять специальные кремы (колд-кремы). Нежелательно сильно растирать кожу варежками во избежание повреждения кожных покровов.

Если пальцы на руках или ногах побелели от холода, это является признаком спазма кровеносных сосудов. Необходимо согреться. Но сделать это надо правильно. Если замерзли руки, чтобы не мешать крови восстановить нормальное движение по сосудам, надо снять кольца, часы и браслеты. Не надо класть руки на батарею или обогреватель, чувствительность покровов временно утрачена, и можно пострадать ещё серьёзнее. Лучше всего медленно, но верно отогревать кисти, например, под коленками — там теплее всего. Если замерзли ноги, желательно снять уличную обувь, надеть шерстяные носки.

Нельзя интенсивно растирать замёрзшие и онемевшие пальцы рук или ног. Из-за онемения чувствительность понижена, и можно поранить кожу.

При сильном переохлаждении организма не стоит принимать горячую ванну, так как в этом состоянии сложно адекватно оценить температуру воды и можно обжечься. Лучше переодеться в тёплую домашнюю одежду, завернуться в плед или одеяло и выпить тёплого некрепкого чая или другого сладкого напитка, но не кофе (кофе и крепкий чай способствуют потере жидкости, что нежелательно). Можно принять препарат ацетилсалициловой кислоты — он поможет справиться со спазмом сосудов. Если рядом есть близкий человек, пусть он обнимет вас и согревает теплом своего тела. Это самый безопасный и надёжный способ восстановить нормальную температуру.

Если вы очень замерзли, но вернуться домой получится нескоро, зайдите в ближайшее кафе, магазин и побудьте там, пока не почувствуете, что начинаете отогреваться. Если есть возможность, выпейте тёплый напиток, но без кофеина (организму сейчас нельзя терять жидкость). Категорически не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он существенно увеличивает теплоотдачу и не помогает согреться.

Онемение пальцев на руках на холоде также может происходить из-за спазма сосудов и нарушения циркуляции крови в капиллярах, расположенных на кончиках пальцев. Сначала кончики пальцев белеют, затем становятся синюшными, а потом краснеют. Сочетание таких симптомов является признаком болезни Рейно (это хроническое нарушение периферического кровообращения в виде приступов спазма сосудов в результате повышенной возбудимости нервной системы). Надо очень внимательно отнестись к подобным симптомам, так как вследствие длительного нарушения кровоснабжения может развиться гангрена и может потребоваться операция.

У женщин это заболевание встречается значительно чаще, чем у мужчин. Считается, что оно вызвано генетической предрасположенностью и может быть спровоцировано

частым переохлаждением рук,

хроническими травмами пальцев и производственными факторами (например, вибрацией),

эндокринными нарушениями,

тяжёлыми эмоциональными стрессами,

ревматическими заболеваниями.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Ниязов Аслан Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит. Куратор Братик Александр Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы. Занимается анализом психогенных факторов и психосоциальных механизмов развития заболеваний молочной железы, а также проблемами реабилитации больных, после радикальных операций. Куратор Токин Сергей Заслуженный врач РФ. Специализируется на общей хирургии, флебологии, маммологии. Проводит безоперационное и операционное лечение заболеваний вен.

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