Впереди нас ждут крещенские морозы. Не всем по плечу справиться с таким испытанием, и многим может стать плохо прямо на улице. Независимо от того, легко или тяжело вы переносите холод, всё же стоит знать, как оказать себе или другим первую помощь при обморожении. А проконсультирует читателей Pravda.Ru старший терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Олеся Савельева.
Вследствие обморожения возникает чувство жжения, онемения, покалывания поражённого участка (нос, щеки, уши, руки, ноги), иногда появляется зуд. Если произошло обморожение кожи лица, то можно нанести питательный крем, это снизит гиперчувствительность кожи. Для профилактики обморожения можно применять специальные кремы (колд-кремы). Нежелательно сильно растирать кожу варежками во избежание повреждения кожных покровов.
Если пальцы на руках или ногах побелели от холода, это является признаком спазма кровеносных сосудов. Необходимо согреться. Но сделать это надо правильно. Если замерзли руки, чтобы не мешать крови восстановить нормальное движение по сосудам, надо снять кольца, часы и браслеты. Не надо класть руки на батарею или обогреватель, чувствительность покровов временно утрачена, и можно пострадать ещё серьёзнее. Лучше всего медленно, но верно отогревать кисти, например, под коленками — там теплее всего. Если замерзли ноги, желательно снять уличную обувь, надеть шерстяные носки.
Нельзя интенсивно растирать замёрзшие и онемевшие пальцы рук или ног. Из-за онемения чувствительность понижена, и можно поранить кожу.
При сильном переохлаждении организма не стоит принимать горячую ванну, так как в этом состоянии сложно адекватно оценить температуру воды и можно обжечься. Лучше переодеться в тёплую домашнюю одежду, завернуться в плед или одеяло и выпить тёплого некрепкого чая или другого сладкого напитка, но не кофе (кофе и крепкий чай способствуют потере жидкости, что нежелательно). Можно принять препарат ацетилсалициловой кислоты — он поможет справиться со спазмом сосудов. Если рядом есть близкий человек, пусть он обнимет вас и согревает теплом своего тела. Это самый безопасный и надёжный способ восстановить нормальную температуру.
Если вы очень замерзли, но вернуться домой получится нескоро, зайдите в ближайшее кафе, магазин и побудьте там, пока не почувствуете, что начинаете отогреваться. Если есть возможность, выпейте тёплый напиток, но без кофеина (организму сейчас нельзя терять жидкость). Категорически не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он существенно увеличивает теплоотдачу и не помогает согреться.
Онемение пальцев на руках на холоде также может происходить из-за спазма сосудов и нарушения циркуляции крови в капиллярах, расположенных на кончиках пальцев. Сначала кончики пальцев белеют, затем становятся синюшными, а потом краснеют. Сочетание таких симптомов является признаком болезни Рейно (это хроническое нарушение периферического кровообращения в виде приступов спазма сосудов в результате повышенной возбудимости нервной системы). Надо очень внимательно отнестись к подобным симптомам, так как вследствие длительного нарушения кровоснабжения может развиться гангрена и может потребоваться операция.
У женщин это заболевание встречается значительно чаще, чем у мужчин. Считается, что оно вызвано генетической предрасположенностью и может быть спровоцировано
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