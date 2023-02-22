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Травматолог Глумаков: "утиная" походка говорит о начале проблем с тазобедренным суставом

Здоровье

При лечении проблем тазобедренного сустава большое значение имеет своевременное обращение к врачу. А для этого не стоит игнорировать определённые симптомы.

Травматолог Глумаков: "утиная" походка говорит о начале проблем с тазобедренным суставом

Травматологи отмечают, что жертвы нарушений в работе тазобедренного сустава часто игнорируют некоторые характерные симптомы, так как считают их нормальным следствием возрастных процессов — чем-то вроде седины в волосах. Но чем раньше человек начнёт получать квалифицированную помощь, тем лучше, как отмечает врач травматолог Артур Глумаков.

"В какой-то момент жизни при надевании брюк люди замечают, что одна штанина стала короче другой, — заявил он в беседе с МК. — Обычно человек думает, что это просто такой неудачный фасон, нужно просто подшить и будет все в порядке. Многие не замечают характерных болей в области ягодиц, думая, что это всем известный седалищный нерв и, возможно, просто где-то продуло поясницу, поэтому появились неприятные ощущения".

Он также советует обращать внимание на изменения в походке, возникающие не в какой-то один момент. Они проявляются медленно, и человек даже успевает к ним привыкнуть. Например, характерная "утиная" походка может считаться первым звоночком, сообщающим о начале проблем с тазобедренным суставом.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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