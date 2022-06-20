Малышева назвала продукты с огорода, которые вредят суставам

Телеведущая Елена Малышева посоветовала любителям свежих овощей с огорода быть осторожнее с некоторыми продуктами, растущими на грядках.

По словам врача, на приусадебных участках есть растения, которые отрицательно сказываются на здоровье суставов.

"И самое интересное, что эти продукты растут на ваших грядках, а у вас даже в голове нет мысли, что они могут вам навредить", — сказала Малышева в новом выпуске программы программы "Жить здорово".

Малышева отметила, что "не дружат" с суставами зелёные овощи — лук-порей, шпинат и ревень. Они содержат оксалаты, провоцирующие заболевания суставов и их воспаления. Их чрезмерное употребление может привести даже к псевдоподагре, возникающей от переизбытка оксалатов.

Оксалаты коварны тем, что могут накапливаться в почках, становясь причиной мочекаменной болезни.

Помимо зелёных овощей, лицам с больными суставами стоит ограничить употребление печени, содержащей большое количество пурина.

Малышева добавила, что если человек употребляет большое количество вышеназванных продуктов, нужно пить больше воды — не менее двух литров в день, потому что оксалаты хорошо выводятся из организма водой.