Телеведущая Елена Малышева посоветовала любителям свежих овощей с огорода быть осторожнее с некоторыми продуктами, растущими на грядках.
По словам врача, на приусадебных участках есть растения, которые отрицательно сказываются на здоровье суставов.
"И самое интересное, что эти продукты растут на ваших грядках, а у вас даже в голове нет мысли, что они могут вам навредить", — сказала Малышева в новом выпуске программы программы "Жить здорово".
Малышева отметила, что "не дружат" с суставами зелёные овощи — лук-порей, шпинат и ревень. Они содержат оксалаты, провоцирующие заболевания суставов и их воспаления. Их чрезмерное употребление может привести даже к псевдоподагре, возникающей от переизбытка оксалатов.
Оксалаты коварны тем, что могут накапливаться в почках, становясь причиной мочекаменной болезни.
Помимо зелёных овощей, лицам с больными суставами стоит ограничить употребление печени, содержащей большое количество пурина.
Малышева добавила, что если человек употребляет большое количество вышеназванных продуктов, нужно пить больше воды — не менее двух литров в день, потому что оксалаты хорошо выводятся из организма водой.
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