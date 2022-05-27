Елена Малышева готовится к МРТ: "Я практически не могу ходить"

Недавно телеведущая Елена Малышева вернулась из поездки в Узбекистан, которая доставила ей массу положительных эмоций.

Знаменитость призналась, что находится под большим впечатлением от гостеприимства и любви жителей Ташкента, их открытости и прекрасного отношения к русским. Малышева посоветовала всем съездить в Узбекистан, и самим познакомиться с его удивительной историей, отличной кухней и просто ощутить его неповторимую атмосферу.

Однако после возвращения в Москву Малышеву долго не было видно. И только сейчас телеведущая объяснила причину своего исчезновения. Оказалось, у тележурналистки ухудшилось самочувствие, и ей с трудом даются обычные шаги.

"Кто бы знал, где я сейчас нахожусь… А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу. Вот так. Меня уже посмотрел доктор. Сейчас пойду на МРТ, а потом будем решать, что делать с сильной болью в подвздошной кости. Я практически не могу ходить. Вот так", — печально констатировала Малышева.