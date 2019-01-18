Канадские медики вырастили кровеносные сосуды человека

Как сообщает Pora.ru, произошел прорыв в науке, когда группа канадских ученых вырастила в лабораторных условиях из стволовых клеток человеческие кровеносные сосуды в форме органоидов. Это достижение окажет свое значительное влияние на проведение испытаний лекарственных препаратов, других экспериментов в фармацевтической сфере, а также на лечение сосудистых проблем, включая и диабет.

Трехмерные структуры, выращиваемые из стволовых клеток, называются органоидами. Главное к ним требование — точный повтор анатомии органов для облегчения задачи ученым, занимающимся исследованиями.

Благодаря созданию идеальных кровеносных сосудов исследователи теперь смогут найти причины возникновения многих сосудистых болезней, а также подобрать эффективные средства лечения онкологии, старческого слабоумия, нарушений сердечно-сосудистой системы, метаболических расстройств.

К примеру, симптоматическая картина сахарного диабета появляется по причине происходящих сосудистых трансформаций, от которых страдают циркуляция крови и снабжение кислородом тканей. Наукеа до сих пор мало что известно об этих процессах, хотя количество диабетиков на планете уже достигло почти 420 миллионов. Однако открытие способа выращивания кровеносных сосудов вселяет надежду на устранение этой бреши.

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