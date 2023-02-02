Терапевт Московченко: сильные боли в животе и груди, а также одышку игнорировать нельзя

В случае сильных и острых болей, нарушениях речи и дыхания человек должен обращаться за медицинской помощью. В противном случае, его могут ожидать самые плачевные последствия.

Если вы столкнулись с сильной болью в голове, грудной клетке или животе, у вас появились видимые нарушения дыхания вроде одышки, а также проблемы с речью, то не стоит пытаться лечиться "домашними средствами". В этом случае лучше поскорее обратиться за квалифицированной медицинской помощью, как полагает врач-терапевт Анастасия Московченко.

"Сильная, острая головная боль с рвотой и тошнотой, которая не проходит за день-два, которую не снимают обычные препараты, сильная боль в животе, одышка, нарушения речи — повод срочно обратиться к врачу, — рассказала доктор Московченко изданию NEWS. ru. — Если, конечно, нарушения не вызваны внешними факторами — переутомлением, стрессом, погрешностями в диете и так далее".

Она подчёркивает, что нельзя игнорировать даже высокую температуру, если с помощью жаропонижающих таблеток она никак не снижается. И уж тем более к врачу нужно идти после потери сознания. Оба этих симптома могут являться предвестниками грозных осложнений и болезней. Если при обычных нагрузках у вас возникает серьёзная нехватка воздуха, даже при попытке подняться по лестнице на второй этаж (а еще недавно этого не было), подобное тоже может быть серьезным симптомом.

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