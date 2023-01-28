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Доктор Мясников о причинах боли в мышцах поясницы и плечевого пояса: Ревматическая полимиалгия

Здоровье

Доктор Александр Мясников объяснил, почему пронзает боль в пояснице, бёдрах и плечах.

Доктор Мясников о причинах боли в мышцах поясницы и плечевого пояса: Ревматическая полимиалгия

Медик рассказал, что особенно сильно некоторых людей боль мучает в утренние часы. Страдающим от болей в мышцах трудно поднять руки вверх и просто подняться со стула.

"Всё тело зажато, скованность в мышцах…. Если не размять мышцы, "поберечь" их — скованность и боль становиться только хуже… ("загустевающее желе")" — перечислил симптомы недуга Мясников.

Он призвал не спешить ставить диагноз остеохондроз, особенно людям в возрасте за 50.

"Знакомьтесь: Ревматическая полимиалгия. Как видно из названия — заболевание ревматологической природы, хотя причина его точно так и неизвестно. Это болезнь взрослых людей: она не встречается ранее 50-ти", — объяснил врач.

Он отметил, что данный недуг нередко сопровождается головной болью, усталостью, периодически субфедрильной температурой и снижением аппетита.

Мясников обратил внимание, что чаще всего людям ставят диагноз остеохондроз, забывая о такой болезни, как ревматическая полимиалгия.

"Остеохондроз — поголовно! Остеопороз — периодически. Фибромиалгия — бывает. Ревматическая полимиалгия — никогда", — написал медик в своём микроблоге.

Ранее доктор Мясников рассказал, когда кашель может быть симптомом рака лёгких.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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