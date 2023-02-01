Аспирин, йод и перекись водорода попали в список дефицитных лекарств Минздрава

Российский Минздрав сформировал новый список исчезающих из российских аптек препаратов, в который угодили и наиболее распространённые. К ним относятся, к примеру, аспирин и йод.

Традиционный список исчезающих из аптек препаратов или тех, в отношении которых имеется такой риск исчезновения, был составлен межведомственной комиссией Минздрава. Если в предыдущем списке было 85 наименований, то в новый попали уже 97, и не только дорогостоящие и высокотехнологичные вроде моноклональных антител, но и самые востребованные среди всех россиян.

К примеру, в нынешнем списке оказались такие лекарства и лекарственные средства, как перекись водорода, йод, лидокаин, активированный уголь, аспирин и анальгин, а также многие другие. При этом в Минздраве подчёркивают, что если какое-то лекарство включается в данный список, то это вовсе не значит, что оно скоро исчезнет из продажи, и нужно поскорее делать запасы.

Список нужен для того чтобы предотвратить дефицит лекарств и побудить фармацевтов собрать достаточные их запасы. Кроме того, в условиях возможной нехватки одного препарата возможна ускоренная регистрация его аналогов, а также реализации этих лекарств в иностранных упаковках, но с этикетками на русском языке. В крайнем случае допустима и временная реализация незарегистрированных в России лекарств.

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