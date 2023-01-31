Любая семья обязана иметь домашнюю аптечку, чтобы оказать необходимую срочную помощь заболевшему до приезда врачей. Главный врач клиники "Твой доктор", терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко в интервью Pravda.Ru перечислила список необходимых препаратов для семейной аптечки.
По словам медика, даже в здоровой семье нужны средства для оказания неотложной помощи:
Не менее важны противоаллергенные препараты, отметила Романенко.
"Лучше, если это будет препарат третьего поколения, который позволит резко купировать симптомы аллергии", — добавила она.
Специалист уточнила, что конкретные наименование лекарств лучше обсудить с лечащим врачом, так как сейчас на рынке представлено множество антигистаминных препаратов.
"Естественно, в аптечке должны быть жаропонижающие препараты. Из безопасных — это парацетамол и ибупрофен", — напомнила эксперт.
Также немаловажно иметь дома сорбенты, считает Романенко, в качестве которых может выступать обычный активированный уголь. Главное, не забывать, что его нужно принимать в достаточно большой дозировке: одна таблетка на 10 кг веса пациента.
С головной болью помогут справиться препараты для снижения температуры, уточнила медик, но можно иметь в аптечке и спазмолитики, например, дротаверин ("Но-шпа").
Есть ли кто-то из членов семьи страдает повышенным давлением, стоит приобрести упаковку каптоприла, резюмировала Романенко.
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