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Терапевт перечислила необходимые препараты для семейной аптечки

Здоровье

Любая семья обязана иметь домашнюю аптечку, чтобы оказать необходимую срочную помощь заболевшему до приезда врачей. Главный врач клиники "Твой доктор", терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко в интервью Pravda.Ru перечислила список необходимых препаратов для семейной аптечки.

Терапевт перечислила необходимые препараты для семейной аптечки

По словам медика, даже в здоровой семье нужны средства для оказания неотложной помощи:

  • бинты,
  • жгуты,
  • антисептические растворы для обработки ран или порезов.

Не менее важны противоаллергенные препараты, отметила Романенко.

"Лучше, если это будет препарат третьего поколения, который позволит резко купировать симптомы аллергии", — добавила она.

Специалист уточнила, что конкретные наименование лекарств лучше обсудить с лечащим врачом, так как сейчас на рынке представлено множество антигистаминных препаратов.

"Естественно, в аптечке должны быть жаропонижающие препараты. Из безопасных — это парацетамол и ибупрофен", — напомнила эксперт.

Также немаловажно иметь дома сорбенты, считает Романенко, в качестве которых может выступать обычный активированный уголь. Главное, не забывать, что его нужно принимать в достаточно большой дозировке: одна таблетка на 10 кг веса пациента.

С головной болью помогут справиться препараты для снижения температуры, уточнила медик, но можно иметь в аптечке и спазмолитики, например, дротаверин ("Но-шпа").

Есть ли кто-то из членов семьи страдает повышенным давлением, стоит приобрести упаковку каптоприла, резюмировала Романенко.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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