Народные методы не помогут справиться с метеозависимостью

Миллионы россиян реагируют на резкие перепады температуры и изменения погоды, страдая от метеозависимости. Но бороться с ней народными методами неэффективно, как рассказал врач-эндокринолог.

В борьбе с метеозависимостью необходимо строго следовать рекомендациям врача, а не советам народной медицины. Такое мнение высказала врач-эндокринолог Елена Зяблова. Она подчеркнула, что метеозависимость — это не болезнь, но данное явление негативно воздействует на симптомы уже имеющихся расстройств со здоровьем, например, гипертонию или гипотонию. Кроме того, метеозависимость может провоцировать слабость, головные боли, сонливость, перепады настроения и тошноту.

"В группе риска по метеозависимости находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем, — рассказала Елена Зяблова "Газете.Ru". — Также в группе риска те, кто имеет заболевания опорно-двигательного аппарата, перенесшие травмы и переломы, пациенты с психическими расстройствами, дети и подростки, беременные, женщины в период климакса, пожилые люди, курильщики".

Одолеть метеозависимость нелегко, и употребление кофе, чая с сахаром, разного рода отваров, которые советует народная медицина, не всегда помогает. Да, кофе может быстро поднять давление у гипотоника, но этот напиток способен также резко его и опустить, он учащает сердцебиение. Лучше следить за психоэмоциональными и физическими нагрузками, соблюдать режим дня с полноценным сном, больше гулять, не увлекаться жирной пищей и алкоголем, а также следовать рекомендациям врача.

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