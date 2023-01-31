Вирусолог Альтштейн: для человека опасен штамм птичьего гриппа H1N1

Вирус птичьего гриппа H5N1 опасен больше для животных, человеку следует защищаться от штамма H1N1. Об этом рассказал врач-вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист объяснил, что недавно нарастивший масштабы штамм H5N1 чаще наблюдается у животных, им рискуют заболеть только работники ферм. У кур смертность от заболевания составляет от 65%, для человека он не так страшен.

Людям следует вести профилактику от штаммов H1N1, H3N2, которые сейчас самые распространенные среди штаммов гриппа. Для защиты нужно мыть руки, соблюдать дистанцию и носить маску. К тому же можно вакцинироваться, заключил вирусолог.

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