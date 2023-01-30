РИА Новости: в Европе произошла вспышка вируса H5N1, представляющего угрозу для людей

Норковую ферму в Испании поразил птичий грипп H5N1. Местные эпидемиологи и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что вспышка является первым случаем заражения млекопитающих. Журналист РИА Новости Владислав Стрекопытов рассказал, представляет ли вирус опасность для людей.

Больше 52 тысяч животных пришлось уничтожить на северо-западе Испании. Выдвигается версия, согласно которой норки заразились от местных чаек. Тесты, проведённые сотрудникам организации, оказались отрицательными.

Учёные считают, что H5N1 в будущем может поражать и людей, поскольку вирус смог проникнуть в организм млекопитающего.

"Последствия новой потенциальной пандемии могут оказаться ещё серьёзнее, чем при COVID-19", — говорят специалисты ВОЗ.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что новая эпидемия может стать опаснее страшной испанки, которая унесла жизни более 50 миллионов человек в 1918-1919 годах.

"В Европе уже называют появление адаптированного к клеткам млекопитающих вируса H5N1 "экзистенциальной угрозой" и призывают к закрытию всех норковых ферм", — пишет Стрекопытов.

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