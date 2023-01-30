Семейный психолог: боязнь уколов и крови может возникать из-за стресса в раннем возрасте

Панический страх при виде крови и боязнь уколов могут проявляться из-за определённых ранних детских стрессов, которые отпечатались в подсознании. Об этом "Вечерней Москве" рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, страх перед уколами может возникать из-за неприятного опыта прохождения прививок в детстве: ребёнку могли пообещать, что не будет больно, но на самом деле было не так.

Уколов боятся и при гемофобии, которая является проявлением психологической травмы от наблюдения сцен насилия. Ребёнок мог видеть чью-то смерть или часто смотрел кровавые сцены в фильмах, добавила собеседник издания.

Любую боль сложно переносить, если у человека творческий и тонкий характер, заключила психолог.

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