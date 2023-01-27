Психолог: мужчины тоже испытывают стресс

Принятое в обществе мнение, что мужчина всегда должен быть сильным, как раз и вызывает у мужской половины стресс. Об этом в интервью "СЭ" рассказал психолог Владимир Дернов.

Специалист объяснил, что для любого человека стресс — это психологическое и физическое напряжение. У многих оно возникает из-за сложных ситуаций на работе, событий в семье или воспоминаний из прошлого.

Но у мужчин есть одна отличительная особенность. Они испытывают стресс из-за мнения общества, что мужчина должен быть сильным и преодолевать все сложности.

На деле это утверждение лишь усиливает переживания, о которых бывает даже некому рассказать, заключил собеседник издания.

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