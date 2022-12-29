Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог Воскресенский: Белоруссия может вступить в СВО только в случае открытой агрессии со стороны Киева
Глава Чечни Кадыров заявил о втором этапе операции "Возмездие" ВС РФ на Украине
Мясников заявил, что нитроглицерин опасен при обморочных состояниях
В Бронницах по непонятной причине спилили недавно посаженную новогоднюю ель
Нарколог: за праздничным столом можно выпить не более 150 граммов крепкого алкоголя
Взрыв и мощный пожар: нанесён ракетный удар по целям в Харькове
РВ: беспилотник "Орлан" ВС РФ заснял попытку ПВО ВСУ сбить его
Эксперт поделилась идеями для новогодних подарков детям
В Челнах заподозрили дезинсекторов в подбрасывании тараканов в подъезды

Доктор Курпатов объяснил, почему мы не можем начать другую жизнь с нового года

Здоровье

Часто мы обещаем начать новую жизнь с нового года. Однако многие так и не делают этого или сходят с дистанции. Президент Высшей школы методологии, основатель интеллектуального кластера "Игры разума" в Санкт-Петербурге, автор сотен научных работ Андрей Курпатов объяснил причину.

Доктор Курпатов объяснил, почему мы не можем начать другую жизнь с нового года

Это связано с тем, что, во-первых, наши желания не являются на самом деле нашими. Внутренние ощущения не соответствуют намеченным целям.

"Вопрос — зачем мы хотим того, чего не хотим? Задумайтесь, почему это вы вдруг решили себя этой задачей насиловать? Поймите причину этой "хотелки" и, возможно, вы найдёте эффективный способ решения задачи," — написал доктор в своём Telegram-канале.

Во-вторых, часто люди пытаются решить сразу несколько задача одновременно. Формирование новых привычек является, по сути, переделкой нашего мозга: в нём должны перестроиться нейронные связи, что является стрессом для психики. Это приводит к возврату на прежние рельсы.

В-третьих, мы часто празднуем победу раньше, чем следовало бы.

"Так что, если вы решили что-то в своей жизни поменять, то лучше относиться к этому в логике — "навсегда". Это позволит вам настроиться на нужный лад, да и мозг, любящий простые пути, не будет иметь манёвра для отступления", — отметил Курпатов.

Также важно окружение, которое будет поддерживать вас в достижении целей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России

Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.

Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
Ходаковский раскрыл хитрость ВСУ с припрятанными военными резервами для наступления на ВС РФ
RTVI: вернувшийся на Украину британский наёмник Пиннер показал кадры своего боя в ДНР
На фронте и карликовая берёзка становилась новогодней ёлкой Сергей Лебедев Ливан катится в пропасть, и Россия могла бы помочь ему спастись Михаил Плисюк Знак зодиака 29 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Военнослужащие 57-й бригады ВСУ под Артёмовском попали в окружение ВС РФ
Fakt: украинская беженка разбила семью и выгнала хозяйку из дома в Польше
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
Последние материалы
Нарколог: за праздничным столом можно выпить не более 150 граммов крепкого алкоголя
Взрыв и мощный пожар: нанесён ракетный удар по целям в Харькове
РВ: беспилотник "Орлан" ВС РФ заснял попытку ПВО ВСУ сбить его
Эксперт поделилась идеями для новогодних подарков детям
В Челнах заподозрили дезинсекторов в подбрасывании тараканов в подъезды
Доктор Курпатов объяснил, почему мы не можем начать другую жизнь с нового года
Кадыров: в спецоперации участвуют только те чеченцы, которые сами этого пожелали
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал русских "прямыми наследниками нацистов"
Эксперт: "Год Водяного Кролика встречать надо в одежде чёрного или синего цвета"
Кнутов: Россия применила новую тактику ударов по Украине, сумев обмануть ПВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников