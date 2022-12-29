Доктор Курпатов объяснил, почему мы не можем начать другую жизнь с нового года

Часто мы обещаем начать новую жизнь с нового года. Однако многие так и не делают этого или сходят с дистанции. Президент Высшей школы методологии, основатель интеллектуального кластера "Игры разума" в Санкт-Петербурге, автор сотен научных работ Андрей Курпатов объяснил причину.

Это связано с тем, что, во-первых, наши желания не являются на самом деле нашими. Внутренние ощущения не соответствуют намеченным целям.

"Вопрос — зачем мы хотим того, чего не хотим? Задумайтесь, почему это вы вдруг решили себя этой задачей насиловать? Поймите причину этой "хотелки" и, возможно, вы найдёте эффективный способ решения задачи," — написал доктор в своём Telegram-канале.

Во-вторых, часто люди пытаются решить сразу несколько задача одновременно. Формирование новых привычек является, по сути, переделкой нашего мозга: в нём должны перестроиться нейронные связи, что является стрессом для психики. Это приводит к возврату на прежние рельсы.

В-третьих, мы часто празднуем победу раньше, чем следовало бы.

"Так что, если вы решили что-то в своей жизни поменять, то лучше относиться к этому в логике — "навсегда". Это позволит вам настроиться на нужный лад, да и мозг, любящий простые пути, не будет иметь манёвра для отступления", — отметил Курпатов.

Также важно окружение, которое будет поддерживать вас в достижении целей.

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