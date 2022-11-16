Доктор Курпатов посоветовал не отвлекаться для повышения продуктивности

Часто люди, трудясь весь день, выясняют, что успели сделать совсем мало и недовольны своими результатами. Причина этому — отвлекающие факторы, которые не дают сконцентрироваться на главных задачах. Президент Высшей школы методологии, основатель интеллектуального кластера "Игры разума" в Санкт-Петербурге, автор сотен научных работ Андрей Курпатов дал советы по повышению продуктивности.

"Представьте себе: у вас одна цель и 100% сил. В этом случае вы потратите все имеющиеся силы на неё одну, вкладываясь таким образом на 100%. Но что, если у вас будет тысяча целей? На каждую из них останутся ничтожные 0,1% вашей энергии", — пишет он в своём Telegram-канале.

Доктор привёл исследования и отметил, что ежедневно в голове современного человека возникает более 6 тысяч мыслей. Мы думаем, не пора ли перекусить или посмотреть соцсети, хотим пообщаться с коллегами и отвлечься. Сознание пребывает в непостоянном состоянии. В буддизме такое поведение называют "обезьяньим умом". Из-за него мы тратим энергию на мелкие дела.

Курпатов призвал придерживаться правила: всегда соизмерять объём целей и количество имеющихся ресурсов. Помнить, что чем больше целей, тем меньше сил можно выделить на каждую из них.

"Прежде чем отвлечься или переключиться на что-то "интересненькое", сделайте небольшую паузу и вспомните о том, что является вашим приоритетом. И тогда каждый день начнёт приносить вам результаты, которыми вы сможете гордиться", — сказал Курпатов.

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