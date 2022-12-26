Кардиолог развеял миф о вреде "таблеток от старости"

Лекарства для снижения уровня холестерина в крови — статины — часто называют таблетками от старости. Как они влияют на организм на самом деле, рассказал кардиолог Владимир Горбунов в интервью порталу Chita.ru.

По словам врача, эти препараты не просто приостанавливают рост бляшек, но и способствуют их рассасыванию.

Они замедляют развитие атеросклероза и снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, соответственно продлевая продолжительность жизни, отметил специалист.

Но эти лекарства, как и любые другие, имеют свои правила применения и противопоказания, из-за незнания которых обыватели окружили их мифами, добавил он.

К таким мифам, по мнению эксперта, относится мнение о том, что статины разрушают печень, способствуют гормональным нарушениям и приводят к циррозу, сахарному диабету и, в конце концов, к смерти.

По словам доктора, это не так. Мифы о том, что из-за снижения холестерина, возникают гормональные сбои, которые якобы приводят к почечной недостаточности, деменции, опасности суицида и раку, собеседник издания также опроверг.

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