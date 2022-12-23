Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Марочко: ВСУ разворачивают посты ПВО на крышах высотных зданий в Артёмовске
Кнутов: НАТО начнет войну с Россией, как только она подойдет к Киеву
Military Watch: есть большие сомнения, что ЗРК Patriot помогут Украине
Офицер Марочко: Украина усиливает радиоэлектронную разведку в ЛНР
Немецкие СМИ готовят граждан Германии к войне с Россией
Новак: Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен
Терапевт призвал россиян проветривать квартиры
ЗРК Patriot на Украине станут главными целями для гиперзвуковых "Кинжалов" ВС РФ
МИД РФ: американский ВПК извлекает сверхприбыли от украинского конфликта

Диетолог: жировой гепатоз печени может возникнуть из-за неправильного питания

Здоровье

Жировой гепатоз — это следствие того, что печень не справляется с очисткой организма. Заболевание может возникнуть на фоне неправильного питания. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Диетолог: жировой гепатоз печени может возникнуть из-за неправильного питания

Если в крови много жирных кислот, печень пытается их вывести. В конечном итоге кислот становится так много, что она уже не может от них избавиться и сама претерпевает ожирение, пояснила эксперт.

При этом работа клеток органа нарушается, они сдавливаются жировыми каплями, а печень начинает замещаться соединительной тканью и перестает выполнять свои функции нормально, добавила собеседник издания.

Она добавила, что жировой гепатоз способен спровоцировать неправильную реакцию организма при приёме медикаментов, может случиться передозировка со всеми последствиями.

Грозит жировой гепатоз людям с лишним весом, которые неправильно питаются, а также может проявляться вместе с другими болезнями, заключила специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов

Лётчиком сбитого вертолёта Ми-8 стал Владислав Гулов.

РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Президент США Байден допускает "героическую гибель" Зеленского
"Головокружительный скандал": евродепутаты просят проверить семью главы Еврокомиссии
Знак зодиака 23 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев На Западе ещё помнят имя товарища Сталина Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Генерал Гурулёв: Путин начал важный этап спецоперации, который приведёт к победе
Bloomberg: генерал Суровикин готовит новое наступление на Украине
RusVesna: Размеры кладбища 79 десантно-штурмовой бригады говорят о масштабе потерь ВСУ
RusVesna: Размеры кладбища 79 десантно-штурмовой бригады говорят о масштабе потерь ВСУ
Последние материалы
Military Watch: есть большие сомнения, что ЗРК Patriot помогут Украине
О "рождении" мира из ничего, или "Традиционный научный метод себя исчерпал"
Офицер Марочко: Украина усиливает радиоэлектронную разведку в ЛНР
Диетолог: жировой гепатоз печени может возникнуть из-за неправильного питания
Немецкие СМИ готовят граждан Германии к войне с Россией
Новак: Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен
Лоток кошки: как правильно мыть и чистить "отхожее место" питомца
Терапевт призвал россиян проветривать квартиры
ЗРК Patriot на Украине станут главными целями для гиперзвуковых "Кинжалов" ВС РФ
МИД РФ: американский ВПК извлекает сверхприбыли от украинского конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников