Диетолог: жировой гепатоз печени может возникнуть из-за неправильного питания

Жировой гепатоз — это следствие того, что печень не справляется с очисткой организма. Заболевание может возникнуть на фоне неправильного питания. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Если в крови много жирных кислот, печень пытается их вывести. В конечном итоге кислот становится так много, что она уже не может от них избавиться и сама претерпевает ожирение, пояснила эксперт.

При этом работа клеток органа нарушается, они сдавливаются жировыми каплями, а печень начинает замещаться соединительной тканью и перестает выполнять свои функции нормально, добавила собеседник издания.

Она добавила, что жировой гепатоз способен спровоцировать неправильную реакцию организма при приёме медикаментов, может случиться передозировка со всеми последствиями.

Грозит жировой гепатоз людям с лишним весом, которые неправильно питаются, а также может проявляться вместе с другими болезнями, заключила специалист.

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