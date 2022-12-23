Фармацевт: антибиотики не работают против вирусов гриппа

Против вирусов гриппа принимать антибиотики бесполезно. Они эффективны против бактериальных инфекций, но не работают против вирусов. Об этом рассказала фармацевт Вита Вебер в беседе с РИА Новости.

"Грипп, ОРВИ — это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут бороться с ним", — объяснила специалист.

Справиться с вирусами, по её словам, поможет приём средств симптоматической терапии, а также препаратов для иммунитета и противовирусных.

Антибиотики необходимы для лечения инфекций и восстановления пациента после болезни, уточнила эксперт.

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