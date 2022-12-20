Врач Данилова: проблемы с дыханием после гриппа — повод обратиться к медикам

После гриппа выздоровление обычно наступает через одну-две недели без применения лекарств. Но у некоторых людей могут возникнуть осложнения. При каких симптомах необходимо сразу же обратиться к доктору, рассказала врач Елена Данилова в беседе с "Вечерней Москвой".

По её словам, поводом для этого являются: чувство одышки или проблемы с дыханием, боль или давление в груди или желудке, признаки обезвоживания, неукротимая рвота.

Есть несколько групп людей, которые подвержены повышенному риску осложнений при гриппе, добавила доктор. К ним, как правило, относятся беременные женщины, маленькие дети, люди старше 65 лет и пациенты с заболеваниями сердца, диабетом или иммуносупрессивным состоянием.

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