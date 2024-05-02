Штраф до 20 тысяч рублей: россиянам перечислили запрещенные действия на даче

Для дачников предусмотрен штраф за несоблюдение пожарной безопасности

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россиянам не следует превращать свою дачу в гостиницу или ферму, допускать разрастание сорняков и складировать мусор. Эти запреты были названы юристами, опрошенными aif.ru.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

За неправомерное использование участка и распространение сорняков, включая борщевик Сосновского, одуванчики и другие, владельцам грозит штраф в размере от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости (но не менее 10 тысяч рублей).

В случае отсутствия определенной стоимости недвижимости, сумма штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, дачникам грозит наказание за нарушение правил пожарной безопасности (штраф до 20 тысяч рублей), выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества (от 3 до 5 тысяч рублей за каждый экземпляр или арест на 15 суток), наличие мусора на участке (до 10 тысяч рублей), неправильное размещение уличного туалета (до 5 тысяч рублей) и бурение артезианской скважины (до 5 тысяч рублей).