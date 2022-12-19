После перенесённого коронавируса похмелье вредно для иммунитета, так как воздействие болезни схоже с ВИЧ, рассказал врач-нарколог Евгений Рысин.
Специалист объяснил, что после коронавируса снижается клеточный иммунитет, который заключается в ответе клеток на инфекцию. Также страдает гуморальный иммунитет, проявляющийся на биохимическом уровне. Проявляется схожее с ВИЧ угнетение иммунитета.
Поэтому нужно быть осторожным при употреблении алкоголя после Covid-19, добавил Рысин.
Алкоголь влечёт тяжёлую реакцию иммунной системы. А у тех, кто переболел "ковидом", она уже ослаблена и алкоголь будет опасной нагрузкой на организм, заключил врач.
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