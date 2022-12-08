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Инфекционист: как протекает свиной грипп вместе с коронавирусом — неизвестно

Здоровье

Чтобы определить, каким вирусом заразился человек — ковидом или свиным гриппом, нужно проходить тестирование, как минимум делать экспресс-тест. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с RT.

Если человек относится к группе риска по возрасту, хронической патологии или по беременности, то важно расшифровать природу заболевания, пояснил эксперт.

Он добавил, что при ковиде назначается одно лечение, а при гриппе — другое.

По словам собеседника издания, неизвестно, как протекает сочетанная инфекция гриппа и ковида, поскольку когда человек заболевает, достаточно подробной расшифровки причин заболевания зачастую не проводится.

Ранее врач Андрей Кондрахин заявил, что риск заболеть свиным гриппом есть у всех.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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