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Агент Дементьев считает, что в России не дают играть в силовой хоккей, в отличие от Северной Америки

Агент Дементьев сравнил по зрелищности хоккей в России и Северной Америке

1:24
Спорт

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказал своё мнение о том, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) хоккей является более силовым и зрелищным, чем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Агент Дементьев сравнил по зрелищности хоккей в России и Северной Америке
Фото: flickr.com by All-Pro Reels is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он упомянул, что в России силовая игра в хоккее ограничена, и правила выполнения приёмов неясны.

"Было бы очень интересно увидеть список этих требований к оценке силовой борьбы. Потому что очень часто мы видим: те силовые приёмы, за которые наши игроки получают минуты штрафа, являются совершенно чистыми приёмами в Северной Америке",- сказал Дементьев в разговоре с "Чемпионатом".

Дементьев добавил, что хотел бы увидеть список требований к оценке силовой борьбы, чтобы лучше понять разницу между силовыми приёмами в России и Северной Америке.

Он привёл пример силового приёма Панарина на Ти Джея Оши во втором матче серии с "Вашингтоном" как пример того, что в оценке недостаточно учитываются факторы вины игроков.

Дементьев настаивает на том, что важнее учитывать, кто несёт ответственность за происшествие, а не только тот, кто нанёс удар. Он отметил, что в хоккейных правилах всегда напоминали о необходимости держать голову вверх, но в реальности ситуации регулирование силовых приёмов может быть недостаточным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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