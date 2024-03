Только два хоккеиста НХЛ забили за последние два месяца больше голов, чем Овечкин

В последнем матче своей команды "Вашингтон" капитан Александр Овечкин забил две шайбы в ворота "Виннипега" (3:0).

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International