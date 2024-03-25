Только два хоккеиста НХЛ забили за последние два месяца больше голов, чем Овечкин

В последнем матче своей команды "Вашингтон" капитан Александр Овечкин забил две шайбы в ворота "Виннипега" (3:0).
За последние пять игр россиянин отметился уже восемью голами, сообщает "Чемпионат". Согласно статистике за последние два месяца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Овечкин забросил 18 голов в 24 играх.
Только у двух игроков больше голов, чем у Овечкина: больше россиянина забили Зак Хайман из "Эдмонтона" (20 голов) и ведущий бомбардир сезона Остон Мэттьюс из "Торонто" (19 голов).
В текущем сезоне Овечкин провел 67 матчей и набрал 26 голов и 32 результативные передачи, при рейтинге полезности "-18". Он продолжает сокращать разрыв в топе списка лучших бомбардиров НХЛ со знаменитым Уэйном Гретцки, и разрыв между ними составляет всего 46 голов.
Овечкин продолжает впечатлять своими результатами и показывать свою классную игру на льду.
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