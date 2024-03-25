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Только два хоккеиста НХЛ забили за последние два месяца больше голов, чем Овечкин

Всего два игрока НХЛ превзошли Овечкина по голам за последние два месяца регулярного чемпионата

1:06
Спорт

В последнем матче своей команды "Вашингтон" капитан Александр Овечкин забил две шайбы в ворота "Виннипега" (3:0).

Всего два игрока НХЛ превзошли Овечкина по голам за последние два месяца регулярного чемпионата
Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

За последние пять игр россиянин отметился уже восемью голами, сообщает "Чемпионат". Согласно статистике за последние два месяца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Овечкин забросил 18 голов в 24 играх.

Только у двух игроков больше голов, чем у Овечкина: больше россиянина забили Зак Хайман из "Эдмонтона" (20 голов) и ведущий бомбардир сезона Остон Мэттьюс из "Торонто" (19 голов).

В текущем сезоне Овечкин провел 67 матчей и набрал 26 голов и 32 результативные передачи, при рейтинге полезности "-18". Он продолжает сокращать разрыв в топе списка лучших бомбардиров НХЛ со знаменитым Уэйном Гретцки, и разрыв между ними составляет всего 46 голов.

Овечкин продолжает впечатлять своими результатами и показывать свою классную игру на льду.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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