Финский тренер уверен, что планы Овечкина "догнать" Гретцки могут злить игроков "Вашингтона"

Финский тренер считает, что желание Овечкина побить рекорд Гретцки является проблемой "Вашингтона"

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эксперт и тренер из Финляндии Исмо Лехконен высказал мнение, что погоня российского хоккеиста Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ вредит игре его клуба "Вашингтон Кэпиталз".

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперт отметил, что команда слишком сосредоточена на достижениях Овечкина, что может отвлечь её от главной цели — победы в Кубке Стэнли.

"Я думаю, что это проблема "Вашингтона". Они слишком сосредоточены на его достижениях, что их во многом связывает. У них возрастная команда, и они должны попытаться выиграть Кубок Стэнли ещё раз", — сказал Лехконен, которого цитирует Pravda.sk.

Лехконен считает, что игроки "Кэпиталз" должны сконцентрироваться на командных целях, а не на индивидуальных достижениях одного игрока. В связи с этим финский тренер полагает, что партнёры Овечкина по команде испытывают негативные эмоции, хотя и не делятся ими вслух.

Овечкин продолжает уверенно двигаться к рекорду Гретцки, забросив свою 846-ю шайбу в регулярных сезонах НХЛ. Его отставание от рекорда составляет теперь всего 48 голов.

Российский нападающий демонстрирует высокий уровень профессионализма и упорства, продолжая радовать своих фанатов новыми достижениями.

Гретцки: с Овечкиным у меня было бы больше передач