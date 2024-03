Финский тренер уверен, что планы Овечкина "догнать" Гретцки могут злить игроков "Вашингтона"

Эксперт и тренер из Финляндии Исмо Лехконен высказал мнение, что погоня российского хоккеиста Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ вредит игре его клуба "Вашингтон Кэпиталз".

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International