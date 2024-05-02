Таиланд возобновляет прямые авиарейсы с Россией: перспективы и ожидания

Таиланд планирует возобновить авиасообщения с Россией

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд рассматривает возможность восстановления прямых авиасообщений с Россией, сообщает Neva. Today.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Источник утверждает, что данные рейсы были приостановлены в 2020 году из-за глобальной пандемии COVID-19. В настоящее время тайские власти анализируют перспективы возобновления полетов между странами.

Согласно ТАСС, в Таиланде существуют опасения относительно потенциальных санкций со стороны западных стран.

Эксперты полагают, что восстановление прямых авиарейсов сделает Таиланд более доступным для россиян, что, в свою очередь, способствует росту числа туристов из России.