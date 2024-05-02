Москва готовится привлечь 24 миллиона туристов — основные направления развития туризма

Собянин: столица примет 24 миллиона туристов до 2030 года

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Москва ожидает более 24 миллионов посетителей к 2030 году, как уточнил мэр Сергей Собянин в своём блоге. Он подчеркнул стремление города стать ключевым местом для различных видов туризма, включая культурно-познавательный и развлекательный. Мэр также отметил, что в городе будет продолжаться развитие делового и образовательного туризма.

Фото: www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В ближайшие шесть лет московские власти планируют сосредоточить усилия на развитии культурно-познавательного и развлекательного направлений туризма, а также на проектах, связанных с историческими и культурными районами столицы.

Привлекательными туристическими точками могут стать такие места, как кинопарк "Москино" и парк развлечений "Тайный город". В планах также активное развитие событийного и делового туризма, особенно учитывая, что многие российские бизнес-посетители Москвы часто возвращаются для отдыха с семьями.