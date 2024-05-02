Ароматное домашнее печенье из цельнозерновой муки из киноа со стружкой из тёмного шоколада

Рецепт домашнего шоколадного печенья из альтернативной муки

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте шоколадное печенье из цельнозерновой муки из киноа со стружкой из тёмного шоколада. Мука из киноа придаёт печенью уникальный ореховый вкус и обогащает клетчаткой.

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Ингредиенты (на 12 порций)

1 яйцо

1 стакан муки из киноа

1/2 стакана кокосового сахара

1/2 чашки чипсов из тёмного шоколада

1/3 стакана топлёного кокосового масла

1/2 чайной ложки пищевой соды

1/8 чайной ложки соли

Приготовление

Разогрейте духовку до 150 градусов. В миске смешайте муку из киноа, пищевую соду, соль и кокосовый сахар. Добавьте яйцо и кокосовое масло. Перемешайте. Добавьте кусочки тёмного шоколада. Возьмите ложку теста, сформируйте из него шарик и разровняйте. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 10 минут.