Ароматное домашнее печенье из цельнозерновой муки из киноа со стружкой из тёмного шоколада
Рецепт домашнего шоколадного печенья из альтернативной муки
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Приготовьте шоколадное печенье из цельнозерновой муки из киноа со стружкой из тёмного шоколада. Мука из киноа придаёт печенью уникальный ореховый вкус и обогащает клетчаткой.
Фото: flickr.com by slgckgc is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты (на 12 порций)
- 1 яйцо
- 1 стакан муки из киноа
- 1/2 стакана кокосового сахара
- 1/2 чашки чипсов из тёмного шоколада
- 1/3 стакана топлёного кокосового масла
- 1/2 чайной ложки пищевой соды
- 1/8 чайной ложки соли
Приготовление
- Разогрейте духовку до 150 градусов.
- В миске смешайте муку из киноа, пищевую соду, соль и кокосовый сахар. Добавьте яйцо и кокосовое масло. Перемешайте. Добавьте кусочки тёмного шоколада.
- Возьмите ложку теста, сформируйте из него шарик и разровняйте. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте 10 минут.
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