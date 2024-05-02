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Экономьте умно: ТОП причин выбрать подержанное авто вместо нового

Три ситуации, когда стоит купить подержанный, а не новый автомобиль

Авто

Если кто-то решает приобрести автомобиль, у него перед собой открывается два основных пути.

Три ситуации, когда стоит купить подержанный, а не новый автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первый — это покупка новой машины прямо из автосалона. Второй — приобретение авто с пробегом на вторичном рынке.

Хотя кажется, что выбор новой машины более предпочтителен, существуют обстоятельства, при которых более целесообразно остановить свой выбор на подержанном автомобиле.

В каких случаях же предпочтительнее выбрать авто с пробегом?

Экономия средств

Одно из основных преимуществ подержанных автомобилей — их доступная цена по сравнению с новыми моделями. При этом качество и характеристики бывшей в употреблении машины могут быть на удивление высокими.

Начинающий водитель

Для тех, кто только что получил водительские права, целесообразнее выбрать подержанный автомобиль. Это актуально даже если финансы позволяют купить новую модель. Управляя подержанным автомобилем, новичок будет чувствовать себя более уверенно на дороге.

Автомобиль для работы

Когда машина нужна для профессионального использования, подойдет и транспортное средство с пробегом. Важными являются здесь практичность и функциональность, а не внешняя привлекательность или новизна.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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