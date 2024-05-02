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Снижение выдачи ипотечных кредитов в России: анализ рынка и прогнозы на 2024 год

Почти на 40% сократилась выдача ипотечных кредитов

1:58
Недвижимость » Аналитика

В марте 2024 года российские банки выдали 126 тыс. ипотечных кредитов на сумму 500 млрд рублей, что на 39% меньше по количеству и на 36% меньше по объему, чем в прошлом году, согласно данным Объединенного кредитного бюро.

Почти на 40% сократилась выдача ипотечных кредитов
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Михаил Хорьков, председатель аналитического комитета Российской гильдии управляющих и девелоперов, в интервью для Циан. Журнала отметил, что уменьшение активности на ипотечном рынке происходит из-за сокращения в секторе вторичного жилья.

По его словам, на первичном рынке количество ипотечных кредитов почти не изменилось по сравнению с 2021 и 2023 годами, что говорит о высоком контрасте на рынке, который, по прогнозам, усилится во II квартале 2024 года.

Михаил Хорьков также выразил мнение, что увеличение продаж новостроек в ближайшие месяцы приведет к более заметному спаду во второй половине года. Он подчеркнул, что неопределенность в регулировании рынка после 1 июля 2024 года создает проблемы как для покупателей, так и для бизнеса.

Валерий Кочетков, директор по направлению "Новостройки" в компании "ИНКОМ-Недвижимость", заявил, что высокая ключевая ставка в 16% значительно снизила спрос на рыночную ипотеку, в то время как интерес к программам льготной ипотеки остается высоким, превысив уровень первого квартала 2023 года на 7%. Он также отметил, что после праздников ожидается постепенный рост спроса на льготную ипотеку, достигнувший пика в конце II квартала 2024 года, что может быть на 50% выше по сравнению с первым кварталом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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