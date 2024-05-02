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Многие считают это растение сорняком: оно способно преобразить самые невзрачные уголки сада

Почему стоит посадить портулак

1:06
Садоводство » Цветы

Многие считают портулак сорняком и стараются избавиться от него на своём участке. Однако мало кто знает о существовании декоративных видов этого растения, способных превратить даже невзрачные уголки сада в привлекательные места.

Почему стоит посадить портулак
Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В озеленении обычно используется портулак крупноцветковый, который образует густые ковры, покрытые яркими цветами. В средних климатических зонах он выращивается как однолетник из-за своей теплолюбивости. Растение цветёт всё лето, и хотя каждый цветок живет всего один день, цветение очень обильное.

Цветки портулака, напоминающие чайные розы, бывают разных оттенков, от нежных белых до ярких оранжевых. Растение неприхотливо и предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Оно выносит засуху и не нуждается в удобрениях, так как плотно покрывает поверхность почвы.

Семена портулака остаются всхожими до трех лет, и растение редко болеет или подвергается нападкам насекомых-вредителей.

Портулак от посева до цветения
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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