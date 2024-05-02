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Зарплата до 800 тысяч рублей: названы топ высокооплачиваемых вакансий мая в России

Cудовой электромеханик возглавил майскую подборку высокооплачиваемых вакансий

1:19
Экономика

Отоларинголог, стоматолог-универсал и судовой электромеханик стали лидерами в майском перечне привлекательных вакансий, размещенном на портале "Работа.ру", предлагая специалистам зарплаты до 800 тысяч рублей.

Cудовой электромеханик возглавил майскую подборку высокооплачиваемых вакансий
Фото: PxHere is licensed under CC0

Подробный рейтинг доступен на ТАСС.

В подборке отмечается, что российское кадровое агентство ищет отоларинголога для работы в Дубае с предлагаемой зарплатой до 800 тысяч рублей. Требования включают в себя знание английского языка на разговорном уровне и опыт работы более 5 лет.

Кроме того, в Москве открыта вакансия стоматолога-универсала с предложением заработка до 700 тысяч рублей. Обязанности включают в себя диагностику и лечение заболеваний полости рта, составление и реализацию комплексного плана лечения.

В Архангельске судовой электромеханик может рассчитывать на зарплату в размере 405 тысяч рублей. Требуется наличие действующих танкерных и морских документов, опыт работы не менее 5 лет на танкерах, а также владение английским языком на хорошем уровне.

Предлагается работа по вахтовой схеме — 4/4 месяца, с областью деятельности на Северном морском пути.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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