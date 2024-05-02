Учёные разрешили вопрос о хранении хлеба в холодильнике

The Conversation: хранение домашнего хлеба в холодильнике улучшает его свойства

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно The Conversation, зарубежные учёные пришли к выводу, что хранение домашнего хлеба в холодильнике способствует улучшению его полезных свойств для здоровья человека. Они отметили, что температура играет роль в уровне сахара в крови и усвояемости крахмала.

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Учёные провели эксперимент, в котором наблюдали за заморозкой и поджариванием белого хлеба, сравнивая буханки, приобретённые в магазине, и домашние.

"Замораживание и размораживание домашнего хлеба снизили уровень сахара в крови на 31% в течение двух часов. Интересно, что поджаривание свежего хлеба также снизило уровень глюкозы в крови на 25%", — уточняется в статье.

Подчеркивается, что данный эффект усиливался при замораживании, размораживании и поджаривании домашнего хлеба, что приводило к снижению уровня сахара в крови на 39%. Это может помочь уменьшить чувство голода, так как уровень глюкозы и инсулина не увеличивается сильно после употребления замороженного хлеба. При этом замораживание и обжаривание покупного белого хлеба не улучшали реакцию организма на уровень сахара в крови, как сообщает The Conversation.