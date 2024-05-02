Как понять, что ваша кошка вас обожает? 5 неожиданных признаков

5 признаков того, что кошка к вам привязана

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, хоть и не склонны к ярким эмоциональным проявлениям, всё же выражают свои чувства через определенные действия и язык тела. Вот пять признаков, которые могут указывать на то, что ваша кошка чувствует к вам любовь.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Медленное моргание. Это как бы кошачий эквивалент поцелуя. Кошка медленно моргает глазами, когда чувствует себя в безопасности и расслабленно рядом с вами.

2. Частое мурлыканье. Маленькие котята начинают мурлыкать уже в первые дни жизни, и это продолжается во взрослом возрасте в моменты удовольствия и комфорта.

3. Подносит подарки. Кошки, имеющие доступ на улицу, иногда приносят "дары" в виде пойманных животных. Это не просто демонстрация умения охотиться, но и знак того, что кошка считает вас частью своей территории и достойным своих трофеев.

4. Ищет ваше внимание. Хотя кошки бывают разные по своему характеру, даже самые независимые из них иногда будут искать ваше внимание, например, прыгая вам на колени или устраиваясь спать рядом.

5. Лижет вам руки. Уход за другими кошками или котятами, облизывая их, является выражением заботы и нежности. Если кошка лижет вам руки, это может быть знаком заботы и способом "маркировки" вас как части своего мира.

Эти поведенческие особенности помогут вам лучше понять чувства вашего питомца.