Кто находится по ту сторону: почему собака лает на дверь

Кинологи ответили, почему собака лает на дверь

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака может лаять на дверь по различным причинам, и не всегда это означает, что ей скучно.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В любом случае, если собака часто лает без видимой причины, это может вызывать дискомфорт не только для владельца, но и для остальных жильцов.

Однако прежде чем приучать животное к тишине, важно выяснить, почему оно ведет себя так.

Давайте вместе рассмотрим, что может побуждать питомца к такому поведению.

Почему собака лает на дверь?

Возможные причины следующие: шумы снаружи двери. Собака может быть очень чувствительной и легко возбудимой. В этом случае лай — это проявление инстинкта защиты. Активность породы. Некоторые породы собак естественно очень активны, и задача хозяина — научить их быть спокойнее.

Отсутствие конкретной причины. Питомец может просто развлекаться или реагировать на посторонние звуки, не связанные напрямую с дверью. Важно помнить, что в таких случаях нельзя наказывать собаку или повышать на неё голос.