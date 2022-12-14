Диетолог Гинзбург: похудеть к Новому году поможет противовоспалительный рацион

О том, как похудеть и обрести форму к Новому году, рассказал в своём блоге диетолог Михаил Гинзбург.

По словам доктора, прежде всего, стоит больше бывать на свежем воздухе, достаточно спать и меньше переживать.

Эксперт советует убрать из рациона колбасы, сократить сахар, соль и мясо. Есть больше овощей, гречки, бобовых, кисломолочных продуктов и хлеба грубого помола. Подсолнечное масло нужно заменить оливковым.

Это противовоспалительный рацион, который восстановит обмен веществ, улучшит цвет лица и прибавит тонус, его нужно придерживаться хотя-бы 3-4 дня. А две-три недели такой диеты уберут лишние килограммы, пояснил врач.

Для максимального эффекта нужно заниматься ходьбой от 30 до 40 минут в день, выполнять тонизирующие упражнения, можно с массажем и контрастным душем. Так же придётся снизить потребление белого хлеба, сахара и картофеля. Есть нужно маленькими порциями, заключил диетолог.

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