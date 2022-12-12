Эндокринолог Садовская: похудеть к Новому году можно, добавив в рацион овощи

Чтобы эффективно выглядеть на новогодних торжествах, многие хотят сбросить перед праздниками несколько килограмм. Однако жёсткие ограничения могут дать противоположный результат и привести к "рикошетному" набору веса. Об этом рассказала врач-эндокринолог Виктория Садовская.

Специалист в беседе с "Вечерней Москвой" дала несколько рекомендаций, которые помогут привести себя в форму к праздникам и после череды застолий.

Доктор посоветовала добавить в каждый приём пищи овощи. А ещё лучше именно с них начинать трапезу.

Она заметила, что содержащаяся в овощах клетчатка долго переваривается и даёт длительное чувство сытости, что поможет избежать лишних перекусов.

Кроме того, собеседник издания порекомендовала сократить потребление сладостей, ограничив их небольшим количеством после еды, и перестать "кусочничать".

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