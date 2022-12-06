Медик Малиновская сообщила о признаках наступающего гриппа

В связи с коронавирусной инфекцией люди начали забывать о гриппе. Вакцинация от него также необходима, считают специалисты федеральной сети медицинских лабораторий KDL. Об этом пишут "Вести Подмосковья".

Эксперты отметили, что в ноябре возросло число заболевший гриппом. Много госпитализированных, особенно детей.

"Статистика настораживает — в одной только Москве в конце ноября число детей, попавших в больницу с гриппом и ОРВИ, оказалось в два раза больше, чем это было в доковидные годы. И, если в прошлые годы количество пациентов с коронавирусом серьёзно превышало число тех, кто болен гриппом, то сейчас вирус гриппа, очевидно, доминирует", — рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Она отметила, что главными симптомами гриппа являются высокая температура, ломота в теле, головные и мышечные боли, сильная слабость, насморк, кашель и конъюнктивит.

Малиновская сообщила об увеличении числа пациентов со штаммом гриппа А(H1N1)-2009 — так называемым свиным гриппом. Поскольку он сопровождается диареей и рвотой, не стоит путать заболевание с кишечной инфекцией. С помощью анализа на генотипирование вируса гриппа (А/B) или анализа на выявление "свиного" гриппа — РНК вируса гриппа A/H1N1 можно поставить точный диагноз.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.