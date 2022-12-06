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Гинцбург: в РФ создана вакцина от разных штаммов гриппа, действующая до 4 лет

Здоровье

В РФ создана вакцина против различных штаммов гриппа, защищающая организм человека в течение трёх-четырёх лет. Об этом сообщил руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург: в РФ создана вакцина от разных штаммов гриппа, действующая до 4 лет

По его словам, сотрудники Центра разработали препарат, который огораживает пациента от заражения свиным и, скорее всего, птичьим гриппом.

"Мы надеемся, что этой вакциной нужно будет прививаться раз в три-четыре года", — приводит ТАСС комментарий специалиста.

При этом он добавил, что учёные ещё не завершили все необходимые проверки медицинского препарата. Как пояснил Гинцбург, на сегодняшний день осуществляется вторая стадия исследований. Лишь после окончания научной работы вакцину планируется сделать общедоступной, заключил академик.

Ранее Гинцбург заявил, что свиной грипп (H1N1) способен поражать лёгкие человека по аналогии с дельта-штаммом коронавирусной инфекции.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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