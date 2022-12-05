Гинцбург: свиной грипп поражает лёгкие по аналогии с дельта-штаммом COVID-19

Негативное влияние свиного гриппа на лёгкие человека можно сравнить с осложнениями дельта-штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, у многих пациентов, заболевших гриппом H1N1, диагностируют воспаление лёгких вирусной природы.

"Грипп H1N1 (свиной грипп) отличается лёгочной патологией, он образует, как и дельта-штамм COVID-19, синцитий", — сказал специалист в беседе с ТАСС.

Как пояснил Гинцбург, синцитий — это большие клетки, которые в ходе разрушения позволяют вирусу проникать в межклеточное пространство. В результате этого происходит его попадание в лёгкие, уточнил эксперт. Он также подчеркнул: ещё одним осложнением свиного гриппа может стать бронхит.

Ранее врач-терапевт Алексей Жито заявил, что россияне, которые год назад перенесли коронавирус, нередко сталкиваются с инсультом или инфарктом. Кроме того, он призвал рассматривать COVID-19 в качестве сердечно-сосудистого заболевания.

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