Врач Жито предупредил о риске инсульта и инфаркта спустя год после COVID-19

Пациенты, которые год назад переболели коронавирусной инфекцией, могут столкнуться с инсультом или инфарктом, сообщил врач-терапевт Алексей Жито.

В интервью "Лайфу" доктор отметил, что осложнения COVID-19 сопровождают человека на протяжении долгого времени. Специалист призвал рассматривать коронавирус в качестве сердечно-сосудистого заболевания, ведь он приводит к повреждениям внутренних стенок сосудов и эндотелия.

"Даже спустя год могут формироваться инсульты и инфаркты у пациентов", — указал Жито.

Как пояснил врач, зачастую с такими проблемами в медучреждения поступают мужчины в возрасте от 40 до 50 лет, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме. При этом он добавил, что женщины нередко обращаются к медикам с жалобами на выпадение волос спустя год после COVID-19.

Жито также подчеркнул: в некоторых случаях коронавирус провоцирует развитие аутоиммунных болезней.

Ранее эндокринолог Алексей Калинчев заявил, что у переболевших коронавирусной инфекцией россиян стали часто диагностировать сахарный диабет первого типа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.